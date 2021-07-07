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3.41億元截流水工程 苗栗市南苗揮別淹水之苦
苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程前後二標，總經費3億4100萬元，歷經3年施工，最近全部完工，並於今年5月31日、6月22日2次豪雨期間「驗證」，有效發揮上游截流排入後龍溪功能，讓下游低漥南苗地區脫離淹水之苦。
苗栗市南苗地區地勢低漥，過去豪大雨時，上游聯大路、尖豐公路雨水匯流而下，市區田寮圳宣洩不及，經常造成水患，聯大路周圍地區排水改善工程2018年8月第一標開工，第二標上個月完工，二標共興建逾1.6公里管徑1.5公尺地下排水專管，縣府水利處認為工程已經發揮預期效益。
水利處長楊明鐃說，地下專管將聯大路一帶雨水，分散逕流排入後龍溪，今年5月31日、6月22日豪雨兩度考驗，南苗地區沒都有傳出災情，工程發揮功效，此外，縣府要解決南苗水患，也推動田寮圳分洪工程，目前進行中，完成後雙管齊下，保護南苗地區28公頃、6000多人，免受淹水之苦。
另外，頭份市民族路及八德一路一帶因地勢較低，附近隆恩圳水位又較高，常造成東庄里‘田寮里部分地區淹水，縣府向中央爭取流域綜合治理計畫補助6500萬元，辦理民族路雨水下水道興建工程，去年底完成第一期工程，今年再爭取前瞻基礎建設計畫補助5000萬元，接續辦理八德一路雨水下水道興建工程，今年底前開工，希望降低遇雨則淹問題。
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