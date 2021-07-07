新竹區監理所籲勿搭白牌車 未實聯制可能成防疫破口

因新竹工業區周邊有大量外籍移工活動、還有國軍官兵出入營區，不少人移動工具都會選擇搭乘計程車，因此當地也存在許多白牌車搶生意，不過新竹區監理所對此情形感到憂心，白牌車不一定確實做好實聯制，如果司機與乘客都沒有做好登記，很可能成為防疫破口，呼籲民眾不要搭白牌車。

新竹區監理所表示，合法計程車有實聯制QR code供乘客掃描，但白牌車就不一定提供掃描，如果發生載到確診者，很難再掌握期間搭車過的民眾，容易造成防疫破口，因此監理所已經從7月開始，掌握新竹縣境內主要違規熱點進行勘查。

監理所表示，針對違規熱點時段及路段，將不定期排班加強白牌車取締勤務，如違規屬實將依違反公路法第77條第2項開單舉發，重罰10萬元起跳，並應受吊扣或吊銷駕駛執照及車牌處分。

監理所也派員前往台鐵新豐站、湖口營區及高鐵新竹站周邊，透過事前勘察及實地訪談在地計程車司機，掌握特定疑似白牌車輛，將列入取締稽查重點，未來出勤時也會運用車牌辨識系統進行科技執法，如發現可疑車輛出沒即偕同警方盤查取締。

交通安全科長黃友川就表示，白牌車不僅是防疫上實聯制不確實的問題，還有民眾搭乘非法白牌車，容易發生車資糾紛，遇有事故也因為白牌車未投保汽車或乘客強制責任險，將損及乘客權益並求償無門，因此希望民眾多加留意。