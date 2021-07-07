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竹市2千多名鄰長還無法打疫苗 藍營議員串連請命

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市2千多名鄰長雖已造冊，卻還沒能開打，市議會國民黨團議員透過臉書串連請命，希望市府盡速將鄰長納入施打疫苗對象。圖／新竹市議會國民黨團提供
新竹市2千多名鄰長雖已造冊，卻還沒能開打，市議會國民黨團議員透過臉書串連請命，希望市府盡速將鄰長納入施打疫苗對象。圖／新竹市議會國民黨團提供

中央陸續往下開放各類公費疫苗對象接種，但新竹市2千多名鄰長雖已造冊，卻還沒能開打，市議會國民黨團議員今天透過臉書串連請命，強調長輩接種通知單都是由站在民政體系第一線的鄰長發放，希望市府盡速將鄰長納入施打對象，讓鄰長獲得保護，也能保護他人。

新竹市鄰長共2123人，市府指出，很感謝鄰長不分平假日、全力協助疫苗接種通知等防疫工作，6月初已經造冊完畢，不過依指揮中心目前公告施打類別尚無涵蓋鄰長，市府需遵循中央指引，因此尚未通知全數鄰長接種，但部分長輩年齡符合施打對象，已經陸續接種。

市府指出，65歲以上長輩預估在14日就完成接種，已涵蓋了6成竹市鄰長，另下階段預約系統即將上路，將開放至第十類50至64歲民眾預約施打，市府屆時也將協助符合資格的鄰長預約完成施打。

議長許修睿說，鄰長是民政系統的第一線基層人員，平常市府大大小小的宣導活動或是與民相關的市政訊息，都是透過鄰長來傳達，這次市府發放疫苗施打通知單的重要任務便是由鄰長執行，常見鄰長像小蜜蜂一樣在社區家戶間穿梭，但曝露染疫高風險中，鄰長施打疫苗刻不容緩。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡也提到，依照中央所發布的疫苗接種對象，他認為鄰長應該符合第二類的「維持防疫量能的第一線防疫人員」，也符合第三類的「高接觸風險工作者」，國民黨團議員一致建議支持鄰長優先施打疫苗，以利全市疫苗接種通知與防疫工作順暢推展。

黨團發言人黃美慧表示，有縣市政府昨天接到疾管署回函，提到鄰長鄰長若為確實執行居家隔離或檢疫等高風險對象的追蹤關懷、送餐、訪視等第一線工作，屬於第二類公費接種對象，她希望市府能據此加速辦理，也接獲不少里長幫鄰長發聲，希望執行第一線工作的鄰長都能完成接種，讓地方安心。

疫苗 新竹

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