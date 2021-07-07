台南左鎮化石園區推出「石光旅行」 穿越時光餵恐龍　

最受小朋友歡迎的台南左鎮化石園區，為了讓民眾更了解考古挖掘出的各類古生物化石，計畫在暑假推出「石光旅行」AR體驗APP，將展覽資訊結合互動科技，以掌上博物館的概念，創造互動探索的學習環境。同時用遊戲主人翁視角，一改以往被動式的導覽模式，透過APP遊戲，將探索博物館的主導權交給每一位前來體驗的民眾，藉由主動式參觀創造個人專屬的獨特博物館經驗。

園方表示，因疫情3級警戒園區目前仍停止開放，但暑假到了很多人都很期待，目前等中央疫情指揮中心指示，若能微解封，歡迎大小朋友來體驗。但仍要遵守指揮中心規定，館內還是會有人數及分流的限制，兼顧防疫快樂出遊。

園方指出「石光旅行」APP是化石園區利用AR擴增實境技術，根據園區內不同展館的展示內容與地形，設計出不同的特色關卡。遊客只要下載該程式，入園即可體驗與古生物互動或觀賞360動畫影片等多元互動樂趣。同時，為了激發孩童對於古生物的求知慾，特別於遊戲中增設許多互動式任務，例如在遊戲裡可以進入河床採集化石、幫助金絲猴收集蘋果、協助化石分類與排列，同時也能動手清修化石，餵食暴龍、三角龍、腕龍。

為了提升冒險體驗，園區也採用ibeacon定位硬體，不同於以往AR使用於GPS網路定位，受限於室內外網路訊號及長時間開啟GPS導致手機程載過量等問題，即便走進室內也不影響遊戲體驗，讓冒險旅程不中斷。

左鎮化石園區表示，「石光旅行」APP的設計，以趣味科普作為出發點，藉由遊戲提高遊客對展覽資訊的興趣，並提供家長與小朋友共同合作一起闖關學習的機會，增進家庭出遊的互動。也希望每位遊客到化石園區，不僅只是收穫博物館科普教育知識，更能透過參觀經驗培養對自然科學的興趣。