竹縣文化局圖書館推「預約取書得來速」 明起開放預約

因應疫情仍在三級警戒中，為了滿足愛閱讀民眾的需求，新竹縣政府文化局圖書館推出「預約取書得來速」服務，自7月12日至7月23日，提供周一至周五選擇預約上午或下午時段取書服務，預計7月8日上午10點開放線上申請，讓民眾可線上申請特定時段前往文化局窗口領取預約書，在防疫居家期間也能補充閱讀新能量。

文化局長李安妤表示，受疫情影響，民眾無法到圖書館借閱，為一解民眾思書之情，文化局在6月底推出「防疫書香宅配通」活動，近日疫情雖有趨緩之勢，仍呼籲民眾儘量待在家，文化局持續透過線上方式服務不中斷。

此次「預約取書得來速」服務，每日上下午兩時段開放20名讀者申請，區分取書人流，每人限申請1次，借閱總數上限為36冊，借期28天，逾時未到館取書者，將取消取書服務。若是沒有借閱證的民眾也不必擔心，可以使用網路辦證，線上開通服務，即可申請公圖借閱證。

文化局表示，後續將視中央防疫指示，滾動檢討調整相關服務流程。活動詳情可上新竹縣公共圖書館網站查詢https://www.beclass.com/rid=254640d60dd83a606e5c，防疫期間文化局也辦理各項線上活動，想掌握第一手消息的鄉親可上竹縣go藝思FB粉絲頁、文化局官網。