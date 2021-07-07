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違規案件裁不完 桃市衛生局還要食品藥政跨刀支援

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市衛生局。圖／報系資料照
桃園市衛生局。圖／報系資料照

全國升三級後各大防疫規定上線，出門不但強制戴口罩，又有室內外群聚規定，警方迎來海量檢舉壓力大，相關案件能函送就函送，負責裁罰的桃園衛生局疾管科難以支應，只好尋求跨科支援，讓食品科處理群聚案件、藥政科處理口罩案件，各單位業務激增，只能勉勵同仁共體時艱「撐過去」。

本土疫情5月中爆發，出現大量本土足跡，桃園市衛生局疾病管制科疫調忙得不可開交，全國升三級後便把裁罰業務分給其他單位支援：群聚由食品管理暨檢驗科接手，未戴口罩則由藥政管理暨稽查科負責。

食品科科長薛惠文表示，自5月14日桃園市升準三級以來，至6月底已接獲522起警方函送的群聚案件，10幾名同仁不但要承擔原有業務，又要與警方公文來往釐清群聚事證，至七月初只裁處了153件，未達3成，工作壓力大，只能互相勉勵「共體時艱」。

藥政科自三級警戒以來接到多達2100餘起未戴口罩案件，目前已裁罰1100餘件。科長張敬崴表示，警方舉發的案件都會檢附相關影像事證，大部分皆能據以裁罰；至於少數個案，例如路邊短暫脫罩進食，若照片中可看出有保持適當距離，則多半不會裁罰。

張敬崴說，目前裁罰業務由科內不到20名同仁輪流執行，除本科業務外，往往還得支援疫苗接種站等防疫項目，壓力不言而喻。

口罩 衛生局 桃園

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