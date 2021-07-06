桃園屠宰場打疫苗疑群聚 市議員憂破口管制加強

桃園市大園區一家屠宰場員工80多人，今天下午前往大園區衛生所等候施打疫苗時，大批員工在衛生所外面聚在一起，未保持社交距離和分流，引發群聚疑慮，市議員游吾和表示，該屠宰場以員工多，要求衛生所人員前往施打，衛生人員無法前往，也未針對該屠宰場員工做分流管制，員工在外等候接種秩序很亂，衛生單位分流管制作法應再加強，小心避免引起群聚破口。

市府衛生局長王文彥表示，該屠宰場人員80多人，要求衛生人員前往接種疫苗，但是人手不足，衛生所也有其他任務，無法派人前往，要求該屠宰場分時段前往接種及做好分流，未料該屠宰場人員一起去施打，並在戶外等候，今後會加強分流管制。