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桃園屠宰場打疫苗疑群聚 市議員憂破口管制加強
桃園市大園區一家屠宰場員工80多人，今天下午前往大園區衛生所等候施打疫苗時，大批員工在衛生所外面聚在一起，未保持社交距離和分流，引發群聚疑慮，市議員游吾和表示，該屠宰場以員工多，要求衛生所人員前往施打，衛生人員無法前往，也未針對該屠宰場員工做分流管制，員工在外等候接種秩序很亂，衛生單位分流管制作法應再加強，小心避免引起群聚破口。
市府衛生局長王文彥表示，該屠宰場人員80多人，要求衛生人員前往接種疫苗，但是人手不足，衛生所也有其他任務，無法派人前往，要求該屠宰場分時段前往接種及做好分流，未料該屠宰場人員一起去施打，並在戶外等候，今後會加強分流管制。
游吾和表示，該屠宰場向他反應擔心員工一起前往衛生所施打，人多怕變成防疫破口，他也向衛生單位反應 派人前往，否則要求做好施打動線、分流管制和社交距離管制，由於天熱，場外也沒有遮陽設施，形成現場員工等候群聚、沒有分流動線規畫及管制，他擔心桃園今天好不容易+0，衛生單位作法應再謹慎些，嚴防破口，讓疫情早日回歸正常。
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