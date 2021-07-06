桃園二期稻16日供灌 農民休耕或耕作8月15至31可辦變更

石門水庫水情燈號轉綠燈，北區水資源局表示，水利署與農水署、桃園市政府協調後，二期稻16日開始供灌，預計需要1億2500萬噸灌溉用水，會循枯水期一期稻抽穗模式先由埤塘、河水等水源供灌，水量不足再由水庫供水。

另外，農業局表示，農民雖然1月就申請1、2期稻作一休一耕的先後順序，但是今年因為配合政府抗旱，一期稻除了農水署桃園管理處第3灌區，其他灌區全部強制休耕，現在二期稻作不停灌，農民如果要變更年初已經申請獲准的二期稻休耕或不休耕，請在8月15日至31日期間，可以到區公所辦理變更。

石門水庫今天下午4點過後水位238.75公尺，有效蓄水量（率）1億5222.45萬噸（75.2％），集水區午後仍有零星降雨，水位持續微升。北水區資源局表示，氣象局預測7月降雨和歷史值相當，下旬有颱風為台灣帶來雨量。

北水局表示，水利署和農水署協調後，根據過去二期稻作供水紀錄，農水署桃園、石門管理處所轄農田，石門水庫要供水1.25億噸的水，協調後決定循一期稻作方式，先取埤塘、河川水，如果7月顯著降雨在水庫集水區以外地方，就請農水署桃園、石門辦事處先儲滿埤塘和農田，不足的部分按整田、本田、抽穗不同時期的需求，由石門水庫供應。