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桃園公布夜市防疫指引 攤商違規最少停業3天

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府近期公布「桃園市夜市營運防疫指引」，要求落實管制出入口、體溫量測、酒精消毒、實聯制及身分證分流等防疫措施，夜市或個別攤商若違反防疫規定，可處停業3天以上處分。記者朱冠諭／攝影
桃園市府近期公布「桃園市夜市營運防疫指引」，要求落實管制出入口、體溫量測、酒精消毒、實聯制及身分證分流等防疫措施，夜市或個別攤商若違反防疫規定，可處停業3天以上處分。記者朱冠諭／攝影

桃園多個夜市、商圈三級警戒期間停業，近期疫情趨緩是否會微解封？市府表示會與中央一致同步，近期也提供各業者「桃園市夜市營運防疫指引」，要求落實管制出入口、體溫量測、酒精消毒、實聯制及身分證分流等防疫措施，夜市或個別攤商若違反防疫規定，可處停業3天以上處分。

根據「桃園市夜市營運防疫指引」，熟食、飲食攤應設置食物遮罩，且嚴禁試吃，不得提供內用座位，一律採外帶；排隊名攤應畫設地標，採買民眾須保持至少1公尺社交距離或發放號碼牌；建議規畫取餐區或得來速方式，減少人流。

而攤商營業時應全程配戴口罩及面罩，夜市自治會應於營業時間每半小時廣播1次，宣導民眾戴口罩、禁止邊走邊吃、保持1公尺以上社交距離，並縮短採買時間。

市府經發局表示，各級警戒期間，個別攤商若違反防疫規定，違規一次者停止營業3日；累計兩次者停止營業7日；累計三次以上者停止營業30日。

各大夜市若違反防疫規定，經開立勸導單確認累計達三次者，夜市停止營業3日；累計達四次者，夜市停止營業7日；累計達五次者，夜市停止營業14日，改善並由經發局複查通過後才可營業。

市府表示，如有攤商確診，以其為中心九宮格範圍內的攤位須停業至少3天，相關工作人員皆須進行自主健康管理；如夜市出現連續確診個案，經疫調後判定為高風險區域，應立即停業至少14天。

夜市 社交距離 桃園

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