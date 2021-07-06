苗栗縣今天+0 竹南、苗市7月9日辦理篩檢
苗栗縣今天無新增新冠肺炎確診案例，縣府籲請鄉親仍不能掉以輕心，盡量減少出門、不移動、不群聚，保護自己與他人的健康。
縣府統計截至7月5日，完成 4萬7378人次接種，其中75歲以上長者2萬4072人次，接種率50.81%，7月6日起將開放第8類70歲至74歲長者，分批接種莫德納疫苗，請民眾網路或電話預約，縣府會視中央撥配疫苗數量和日期適度調整。
此外，因應台北市環南市場疫情影響及外縣市攤販群聚事件，縣府主動出擊規畫可近性的篩檢站，7月9日下午1 點至5點在竹南運動公園風雨球場，7月9日下午2點至6點在苗栗市大千綜合醫院急診室，對象是頭份、竹南及苗栗市市場管理員、市場攤販等，符合篩檢對象可憑公所發送篩檢通知單至指定篩檢站進行篩檢。
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