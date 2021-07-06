竹東鎮7里長涉賄被解職 竟找自家人代理職務遭質疑
2018年竹東鎮鎮長選舉，因其中2名鎮長候選人在選舉過程中，透過里長擔任樁腳，涉嫌綁樁收賄被調查，7名里長被高等法院判處2個月徒刑並解除職務，但事後找人代理里長職務時，其中6人卻都是涉賄里長的家人，而引起質疑，對此鎮長張順朋回應「總不能派不熟悉里民的人來當代理里長吧」。
因這屆里長任期已過半，還剩1年多任期，因此被解職的里長職務，依法不需辦理補選，鎮長張順朋便依法在昨天指派7名代理里長上任，卻被人質疑其中6人都是被解除職務里長的家人，將代理里長職務到任期結束。
這7名代理里長分別是，竹東里林秋連、仁愛里詹嫦嬌、東華里徐長妹、雞林里賴謝玉春、柯湖里呂廖春梅、榮樂里馮守亮及東寧里彭世一；由鎮長張順朋依地方制度法第82條規定，昨天正式指派7人代理。
據了解，7名代理里長中，僅有東華里代理里長徐長妹是與原任里長沒有直接關聯，她是當地的社區發展協會理事長，其餘6人則都是因涉入綁樁賄選而遭解除里長職務的家人，多人還是妻代夫職。
對於遭人質疑及批評，鎮長張順朋的回應是代理里長對各自里內事務都早有所接觸，因此她是考量各里能配合公所事務進行，例如目前急需人力完成疫苗接種通知單派發，這幾名代理里長都有能力勝任，也對地方熟悉，「總不能派不熟悉里民、里內事務的人來當代理里長吧」。
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