桃園民眾宅在家垃圾每天激增100噸 垃圾掩埋場暫存爆量

疫情5月爆發管制至今，民眾大量減少出門宅在家煮食，外帶、外送食物爆量，桃園市環保局今天統計，自5月10日以來，全市垃圾量從原來每天1250噸，平均每天增加約1成，增加垃圾量約達1300多噸，使得桃園焚化廠焚燒不及，多出量紛紛送到各垃圾掩埋場暫存，造成掩埋場暫存垃圾量堆置數量激增。

桃園市環保局環境清潔稽查大隊疫情爆發嚴重之後，清運垃圾之外，抽調200人組成疫清消毒大隊，不停進行全市各區據點、場所消毒防疫，6月接種站開打疫苗，增加接種站消毒，人力吃緊、十分辛苦，清潔稽查大隊長羅文林說，疫情非常時期為維護垃圾清運正常和防疫消毒需要，防疫消毒人員採輪班制，假日加班消毒做好防疫，第一線隊員均已打完一劑疫苗下，會做好防疫措施執行消毒和清運工作。

環保局環境清潔大隊表示，自5月10日疫情管制以來，因為民眾在家吃東西時間多，外帶或外送食物、採購東西回家煮食普遍，造成全市垃圾及資源回收物激增，從每天1250噸平均增加1成，以紙餐盒容器數量爆增最大，因為桃園焚化廠每天處理1250噸，增加的垃圾量，先暫存至各垃圾掩埋場等待處理。