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桃園武漢國中周日久候打疫苗？戶所：電腦故障今天順利

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
武漢國中今天打疫苗順利，沒有周日等候區坐滿人的情形。記者鄭國樑／攝影
武漢國中今天打疫苗順利，沒有周日等候區坐滿人的情形。記者鄭國樑／攝影

桃園市今天排定72歲長者（原住民62歲）打新冠肺炎疫苗，龍潭區武漢國中4日（周日）發生大熱天排隊等的情形，今天情況明顯改善，負責協調的戶政事務所主任陳彩紅表示，周日完全是因為電腦會退健保卡，工作人員花了約半小時排除故障，才會出現等候的人變多，外傳只有一組醫護打疫苗，其實一直是兩組醫護，周日完全是電腦會退卡的緣故導致等候的人增加。

不過龍潭在地市議員徐玉樹昨天還是在臉書上指出，還是有一些打疫苗的流程需要改進，他周日接到民眾反映，排隊打疫苗到離開超過一小時，讓人納悶立法院通過了幾千億元防疫經費，雖然是電腦的讀卡問題，但是眼見這麼多人排隊，就不能臨時多派一組人員支援，迅速消化這些排隊的長輩嗎，否則不但拉長群聚的時間而且30多度的天氣，等候區還是很熱，市政府往後要有機動支援的觀念才對。

龍潭區有龍潭國中、武漢國中兩個疫苗注射站，陳彩紅和龍潭區長胡星輝說，今天上午9點半過後，長者報到以後幾乎不用到等候區或待不到10分鐘，就可以進入活動中心等候打疫苗，9點前人較多的主因還是長者提早到的緣故，早上7點半開始打疫苗，有的長者6點多就來，到了8點，排訂10點以後的長者也來，所以人會多一點，提早到的也只能等。

9點以後提早到的長者少了，幾乎不用等就可以直接進注射區吹冷氣等打疫苗，胡星輝呼籲長者按排訂時間報到準時來，一定能縮短等候的時間。龍潭國中今天發出約600份通知單、武漢國中400多份，估計有68％以上的長者到場打疫苗。

徐玉樹周日接到民眾反映到武漢國中了解情況，現場等候區坐滿準備打疫苗的長者和陪同的家人。圖／徐玉樹議員提供
徐玉樹周日接到民眾反映到武漢國中了解情況，現場等候區坐滿準備打疫苗的長者和陪同的家人。圖／徐玉樹議員提供

疫苗 武漢 健保卡

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