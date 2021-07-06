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苗栗市白天垃圾包堆頭 清潔隊要查亂丟民眾
苗栗市7月1日全面恢復夜間清運垃，但至今白天街頭仍散見垃圾包堆頭，市公所清潔隊將追查亂丟垃圾者違反廢棄物清理法責任，並籲請市民配合做好垃分類，自行提丟上垃圾車，勿將垃圾放置地上汙染環境，共同維護市容觀瞻。
市公所並提醒，如果民眾無法配合垃圾清運時間，市公所規畫定點收運垃圾， 北區部分，周一至周六上午6點40分到45分在玉清路縣府國宅對面，6點50分到7點在為公路與國華路口，7點10分到7點50分在中華路北苗市場；南區部分，周一至周六上午6點50分到7點新東街與復興路口，7點10分到50 中正路地方法院；西區部分， 周一至周五上午7點到7點25分 英才路縣府文化觀光局前，7點30分至50分縣府路舊縣議會前，7點55分至8點20分民族路巨蛋體育館前。
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