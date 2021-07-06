宅在家苦悶嗎？ 客發中心「好客商城」連3天1元競標

疫情期間宅在家，客家委員會客家文化發展中心「好客商城」 7月7日、8日、9日下午3點在台灣客家文化館臉書粉絲專頁，直播1元競標活動，客發中心歡迎民眾踴躍參與。

客發中心「好客商城」3天1元競標商品，其中，7日推出Hakka典藏-客英大辭典造型購物袋， 有著優雅的客家文學外觀，展現客家不塑的日常生活，客英大辭典是傳教士D. MACIVER所著，記錄當時許多客語字詞、俗語、諺語，為後世客語研究非常珍貴的典籍鉅作，客英大辭典造型購物袋擷取大辭典經典外型，內藏袋描畫客家人惜字敬天、晴耕雨讀的美德，別具意義。

8日規畫最新出版繪本「恁久好無？安娜！」，故事是從「世界記憶」的角度發想，現代與過去交錯，從客家小孩的視角，描繪20世紀初西方傳教士在客家聚落，因傳教而保留客家語料的歷史背景，客家在多元文化交流歷史的再發現，更可藉以將客家文化與世界連結、推向國際。

9日推出好客劇場門票10張，客發中心指出，下半年3D強片「宅鳥出任務 （Yellowbird）」，內容是期待已久的遷徙季節終於到來，突如其來的意外，讓長老鳥身受重傷，含著最後一口氣，將鳥群的未來托付給1隻路過的陌生小鳥，這隻沒有遷徙知識與候鳥本能的小黃鳥，能否完成艱鉅任務呢？

客發中心為傳播客家文化，「好客商城」規畫出博物館與客家學之探討專書、客家影像數位典藏專書、村史調查成果專書、策展研究專書、特展專輯、兒童繪本等客家特色出版品，及各種文創商品，歡迎上網「好客商城」註冊選購。