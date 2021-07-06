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日本宣布追加贈113萬劑AZ疫苗 後天運送來台

桃園平鎮警、大溪和圳頂消防分隊獲贈防疫物資

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
市議員楊家俍（左）等人捐贈防疫醫療級手套。記者鄭國樑／翻攝
市議員楊家俍（左）等人捐贈防疫醫療級手套。記者鄭國樑／翻攝

桃園市議員楊家俍今天上午邀龍岡義消顧問黃彥儒、地方地方公益團體共襄盛舉，捐贈2萬5000個「無粉塑膠檢診手套」給第一線防疫人員，讓員警執勤檢查、蒐證和執行防疫勤務接觸人、物品時，能有醫療級手套保護自己降低感染風險。

平鎮警分局長李建民表示，員警執行防疫勤務時必須配戴口罩、護目鏡和隨身攜帶酒精瓶，手套也是必備品而且和口罩一樣需要換新，因此需求量大，檢診手套為療級很實用。

另外，大溪區永福宮感謝救護人員為民眾安全把關，捐贈大溪、圳頂分隊漂白水、酒精、N95等級的口罩等防疫物資，盼能為防疫盡一份心力。消防局第四大隊戴明杉大隊長感謝永福宮的捐贈與關懷，肯定永福宮長期投入地方上公益活動。

大溪永福宮捐防疫物資給大溪、圳頂消防分隊。記者鄭國樑／翻攝
大溪永福宮捐防疫物資給大溪、圳頂消防分隊。記者鄭國樑／翻攝

口罩 酒精 桃園

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