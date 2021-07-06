桃園平鎮警、大溪和圳頂消防分隊獲贈防疫物資

桃園市議員楊家俍今天上午邀龍岡義消顧問黃彥儒、地方地方公益團體共襄盛舉，捐贈2萬5000個「無粉塑膠檢診手套」給第一線防疫人員，讓員警執勤檢查、蒐證和執行防疫勤務接觸人、物品時，能有醫療級手套保護自己降低感染風險。

平鎮警分局長李建民表示，員警執行防疫勤務時必須配戴口罩、護目鏡和隨身攜帶酒精瓶，手套也是必備品而且和口罩一樣需要換新，因此需求量大，檢診手套為療級很實用。