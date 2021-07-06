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苗栗縣「愛心陪伴卡」開辦 5家客運公車半價搭乘

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣「愛心陪伴卡」7月開辦，縣府社會處人員試卡沒有問題。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「愛心陪伴卡」7月開辦，縣府社會處人員試卡沒有問題。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣愛心陪伴卡」7月開辦了！持卡緊接身心障礙者的「敬老愛心卡」使用，搭乘縣府合約苗栗客運、新竹客運、豐原客運、巨業交通及金牌客運5家公車，可以享受半價優待，縣府社會處評估可以發出6000張，鼓勵陪伴者協助身心障礙者參與社會活動。

苗栗縣敬老愛心卡，由縣府每個月儲值社福點數每月700點（700元），可以折抵票價搭乘苗栗客運、新竹客運、豐原客運、巨業交通及金牌客運，社會處評估身障者有陪伴者的需求，並可促進身障者社會參與，動用經費約100萬元，7月開辦「讓愛加倍．服務加倍」愛心陪伴卡。

社會處人員開辦前，還特別分別到5家客運班車試卡，確認使用沒有問題，籲請符合資格者多多利用，苗栗縣議員陳品相當重視愛心陪伴卡，她認為這是在苗栗長期沒有人關心的一件「小」事，她追了一年多，終於可以開始申辦了。

社會處指出，設籍且身障證明背面註記「必要陪伴者優惠措施（國內大眾運輸工具）」的民眾，可至戶籍鄉鎮市公所申辦愛心陪伴卡，每人限申請1張，敬老愛心卡背後註明「愛心陪伴卡」，必須自行儲值，隨行陪伴者必須緊接身障者敬老愛心卡之後使用，才能享半票優惠，諮詢專線037-558290。

社會處提醒愛心陪伴卡除首次申請免收製卡費外，因遺失、毀損申請補發，應由申辦人自行負擔製卡費用，此外，持用偽造或變造的愛心陪伴卡經查獲者，除依搭乘路線全程、全票票價補票外，並依法究辦。

苗栗縣「愛心陪伴卡」7月開辦，隨行陪伴半價搭乘5家客運公車。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「愛心陪伴卡」7月開辦，隨行陪伴半價搭乘5家客運公車。圖／苗栗縣政府提供

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