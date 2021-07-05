桃園增3確診！國軍桃園醫院加1 清零恢復營運最快下周後

桃園市政府今天下午公布新增3例確診病例，國軍桃園總醫院再增1例原9病房女性病人案15148確診、另2個案為居家辦公確診的案15011的同住2家人接觸確診，市長鄭文燦表示，國軍桃園總醫院新增1例個案前3採陰性，解隔前第4採轉陽性，該院群聚感染累計39例，清零計畫一定要嚴格審查，清零計畫確實完成後，該院才會恢復營運。

桃園市政府公布，新增3例確診者及1例境外移入確診者，年齡介於20多歲至90多歲之間，其中1例案15148確診者為國軍桃園總醫院60 多歲女性病人，後送其他醫院治療，前3採陰性，解隔前第4採陽性確診；另2例為案15011居家辦公確診者的同住家人，他與父母、祖父母5人同住，他和祖父已公布確診，再新增他的90多歲祖母和60多歲母親確診，一家已4人確診。

鄭文燦表示，國軍桃園總醫院群聚感染累計增達39人確診，因此該院清零計畫一定要嚴格審查，將由中央疫情指揮中心北區指揮官與桃園市衛生局共同協助清零計畫，把每一個可能的潛在確診個案追出來，該院也要擴大追溯，包括曾到該院的看護、病人及陪病家人，務必讓醫院和外部社區沒有風險，清零計畫要確實完成後，該院才會恢復營運，「是這一次清零計畫的基本原則」。

衛生局長王文彥表示，國軍桃園總醫院新增1例個案是在該院醫接觸看護，因為醫院清零計畫轉到其他醫院收治，前3次採檢陰性，第14天解隔前再採檢陽性，與前4例確該者相同，最近幾例確診者都是解隔前確診，該院會清零還要再持續幾天，等沒有確診者，再與中央開會研議是否恢復運作，最快要到下周以後。 國軍桃園總醫院再增1例確診者累計達39例。本報資料照片

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