桃園航空城其他搬遷區徵審7/7視訊 14民團聯名要求停止

內政部桃園航空城計畫其他搬遷區地上物土地徵收審議將在本月7日採視訊會議召開，採取地主線上陳情或集中前往大園區航空城服務中心會議室視訊表達意見方式，引起桃園航空城反迫遷聯盟、訴訟律師團、台灣人權

促進會等14個民間團隊反對，各民間團體今天上午發表緊急聯合聲明表示，疫情三級管制通過重大爭議徵收案是民主之恥，強烈要求內政部及桃園市府停止7日召開航空城其他搬遷區地上物徵收審議，延期舉辦。

桃園市府地政局表示，這項航空城其他搬遷區（非優先區）土地徵收審議，內政部審議小組原訂6月23日召開，疫情影響，延至7月7日召開，並由審議委員採取視訊會議審議，針對有異議地主，安排到大園航空城服務中心採取視訊發言，做好分流區隔，提供地主陳情發言表達意見，各項視訊方式沒有問題，可讓地主充分表達意見，不會影響權益。

桃園航空城計畫桃園機場（蛋黃）及附近地區（蛋白區）土地總共2598公頃，台灣歷來最大國家建設開發案，市府地政局6月完成優先區地上物徵收公告後，預定7月進行協議價購發價，剩下的航空城其他搬遷區土地預定後天召開地上物土徵審議，引起桃園航空城反迫遷聯盟、航空城訴訟律師團、台灣人權促進會、環境法律人協會、環境權保障基金會等14個民間團體聯名反對要求停止召開。

台灣人權促進會副秘書長余宜家表示，疫情三級管制期間，召開航空城其他搬遷區地上物土地徵審會，牽涉19367筆土地、拆遷近3350戶家庭，該徵審會採線上視訊進行，讓很多年紀大的地主很難參與，尤其徵審會只提供線上視訊、到航空城服務中心及Call-out電話3種配套，急就章舉辦非常不合理，年長地主不會用電腦，集中服務中心看直播發言很不合理，也違反防疫指引，讓地主打電話Call-out陳情參與有困難，過去開會總有5、60人陳情，如今地上物查估有錯、復估尚未完成，協儀購購未完成，影響地主補償金，徵審會無須趕在現在舉辦。

桃園航空城反迫遷聯盟發言人田奇峰說，航空城徵收至今許多地上物查估爭議很大，復估至今還沒有結果，協議價購問題還在，趕疫情期間辦理徵審會不合理，且航空城要到2024年才拆遷，不必那麼急在疫情此時趕辦徵審會，加以地主無法當面提出陳情意見，透過視訊、聚集服務中心直播和電話無法表達，民間團體建議內政部、市政府停止這項徵審會，等疫情過後再舉辦。