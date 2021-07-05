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非法殯葬業者無視禁令偷營業 竹縣府：已加重裁罰

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣6家違法殯葬業者無視禁令偷營業，新竹縣政府民政處已取締並將加重處分。圖／聯合報系資料照
新竹縣6家違法殯葬業者無視禁令偷營業，新竹縣政府民政處已取締並將加重處分。圖／聯合報系資料照

新竹縣6家殯葬業者殯葬設施未合法，去年8月遭縣府開罰30萬元至40萬元，並要求業者申請到「殯葬設施服務業」使用執照前不得從事殯葬設施服務業的事項，未料業者卻無視縣府禁令仍營業。縣府表示，今年1月已取締並將加重處分，也將持續輔導業者合法化。

民政處表示，竹東鎮沿河街大同、廣德、龍園、東霸、極樂、白蘭告別式場等6家業者，均為登記有案的合法殯葬禮儀服務業，但業者使用的殯葬設施未經申請核准設置，屬未合法殯葬設施。

縣府接獲檢舉後，去年8月14日裁罰6家業者30萬至40萬元罰鍰，並限期3年內改善，且在業者還未取得「殯葬設施服務業」使用執照前，不得從事殯葬設施服務業的事項，包含冰櫃、廳堂、禮堂等設施，否則將逐次依法開罰。

其中東霸和極樂告別式場於受罰後仍有營業情形，縣府在今年1月11日裁罰2家告別式場3至6萬元並限期改善。但今年1月起，6家業者陸續重新營業，縣府獲知已依法取締，目前開罰公文流程已快完成，近日將對業者加重處分。

民政處表示，縣府持續輔導殯葬業者合法化，3年限期改善時間內，每年設檢核點並辦理查核，業者需配合檢核點提報相關資料，希望業者朝合法化努力。

告別式 新竹

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