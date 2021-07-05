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苗栗舊議會後棟變身 1.3億元新建親子館暨托嬰中心

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府利用舊議會後棟閒置空間，爭取前瞻基礎建設計畫補助興建親子館暨托嬰中心案，預計2024年3月完工。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府利用舊議會後棟閒置空間，爭取前瞻基礎建設計畫補助興建親子館暨托嬰中心案，預計2024年3月完工。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府利用舊議會後棟閒置空間，爭取前瞻基礎建設計畫補助興建親子館暨托嬰中心案，衛生福利部最近核定補助6000萬元，縣府自籌7000萬元興建，預計2024年3月完工，親子館年服務9萬人次以上，公設民營托嬰中心增加100個名額。

舊議會後棟原議會聯誼中心，建物沒有使用執照，空間閒置多年，縣府水利處編列1100萬元拆除，縣府社會處爭取前瞻計畫補助新建親子館暨托嬰中心，衛福部最近核定補助6000萬元，加上自籌7000萬元，初步規畫地下1層400坪停車場，地上3層樓，每層樓地板面積約250坪。

其中，1、2樓設計親子館用途，規畫符合0到6歲的幼兒及照顧者使用，依各年齡層發展需求分區，包括嬰兒爬行活動區、大肢體共遊區、親子共遊空間、圖書閱覽室等，預估年服務9萬人次以上；2、3樓公設民營托嬰中心用途，規畫分樓分班，預估收托100人。

社會處分析，全縣未滿2歲嬰幼兒5757人，現有私立托育中心頭份市8家、竹南鎮4家、苗栗市1家，集中在頭份、竹南地區，而苗栗市托育服務供需約24%，遠低於頭份市48%，竹南鎮44%，托育資源相較不足，期待在苗栗市增設公設民營托嬰中心，擴充公共托育服務。

此外，全縣目前設置4處托育資源中心（親子館），其中北區及中區服務區內未滿6歲1萬6049人，占全縣72%，考量現有親子館空間無法滿足兩區兒童及家長使用，縣府自籌經費新建頭份親子館，預計2022年底完工，苗栗市親子館暨托嬰中心，預計2024年完工。

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