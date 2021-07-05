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苗栗8歲男童被父親鐵鏈綑綁 求助媽媽「來救我」脫困

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
一名8歲男童今天在苗栗縣頭份市住處，遭父親以鐵鏈綑綁，男童向桃園市媽媽求助報案脫困。記者范榮達／翻攝
一名8歲男童今天在苗栗縣頭份市住處，遭父親以鐵鏈綑綁，男童向桃園市媽媽求助報案脫困。記者范榮達／翻攝

一名8歲男童今天在苗栗縣頭份市住處，遭父親以鐵鏈綑綁，長5、6公尺連接固定在健身器材，男童向桃園市媽媽求助，媽媽趕到現場傻眼報案，消防人員使用油壓剪斷鐵鏈協助脫困，男童沒有受傷，但飽受驚嚇，案由縣政府社會處依兒童及少年福利與權益保障法處理中。

社工人員接獲通報查訪初步了解，男童父母親離婚，監護權在父親，有家暴紀錄，鄰居也反應父親有動輒打罵狀況，疫情期間父親外出工作，家中無人可照顧男童，又擔心男童到處亂跑，今天第一次以鐵鏈綑綁限制活動，腰部有勒痕，涉及違反違反兒童及少年福利與權益保障法，進一步查處中。

苗栗縣政府消防局第三大隊今天上午10點37分左右接獲報案，現場一名男童遭鐵鏈綑綁，消防人員動用油壓剪剪斷鐵鏈，10多分鐘脫困，初步調查父親今天上午上班，用鐵鏈綑綁男童，男童向在桃園市媽媽求救，媽媽趕到頭份市發現，求助消防局救人。

一名8歲男童今天在苗栗縣頭份市住處，遭父親以鐵鏈綑綁，男童向桃園市媽媽求助報案脫困。記者范榮達／翻攝
一名8歲男童今天在苗栗縣頭份市住處，遭父親以鐵鏈綑綁，男童向桃園市媽媽求助報案脫困。記者范榮達／翻攝

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