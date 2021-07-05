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竹市今70至73歲長者打疫苗 周四輪68、69歲打

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市長林智堅今前往各疫苗站了解施打狀況。圖／新竹市政府提供
市長林智堅今前往各疫苗站了解施打狀況。圖／新竹市政府提供

新竹市政府本周起為70至73歲長者共1萬3487人施打疫苗，預計周三可完成施打，市長林智堅今前往各疫苗站了解施打狀況，他說，明起將通知68、69歲長者，預計周四施打疫苗。

林智堅指出，今天上午已施打2608人，報到率75%，竹市累計至今已有4萬1985人接種疫苗，這次獲配1.4萬劑莫德納疫苗，市府主動通知長者、社福機構第一線照顧員接種疫苗，也受理第一至六類過去通知施打疫苗者預約接種。

林智堅說，竹市有9座大型疫苗接種站，今日人潮雖多，但都能謹守分流原則，呼籲符合資格的民眾快來打疫苗，只要早一天達到群體免疫，就能早一天恢復過去的日常。

另外，為確保分流、維持施打環境舒適，回流補打者一律採預約制。請有需要的民眾撥打疫苗專線（03）5355-137預約，服務時間為每天上午9點到下午5點，民眾可留下身分證字號與手機號碼，後續市府將以「簡訊」通知接種疫苗地點與時間。

71歲鄭姓老翁說，新聞都報導國外都靠疫苗控制疫情，他當然要配合政府政策，按照施打通知書就來接種疫苗。另外，疫苗站流程很順，不到5分鐘就完成疫苗接種了。72歲葉姓老婦說，她原擔心疫苗副作用，但多鄰居朋友都打了，沒有明顯不適，跟護理師女兒討論後，就決定來打。

竹市9座疫苗施打站皆為「無障礙環境」，並鋪設木棧坡道，讓輪椅更好推行。針對長者持續提供「免費接送、到府施打」貼心服務，行動不便、路途較遙遠長輩，可撥打55688，向業者預約疫苗計程車，將有專人來回免費接送，長期臥床長者則可預約到府施打服務，預約專線：03-5352615，將有專業團隊到府為長者接種疫苗。

新竹市政府本周起為70至73歲長者共1萬3487人施打疫苗。圖／新竹市政府提供
新竹市政府本周起為70至73歲長者共1萬3487人施打疫苗。圖／新竹市政府提供

莫德納疫苗 林智堅 計程車

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