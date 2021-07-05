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各界共同抗疫 中醫大新竹附醫獲贈13台呼吸神器

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
光磊基金會還另外捐贈光磊基金會200組及300萬元，希望能給第一線醫護人員更完善的保護與支持。記者陳斯穎／攝影
光磊基金會還另外捐贈光磊基金會200組及300萬元，希望能給第一線醫護人員更完善的保護與支持。記者陳斯穎／攝影

中國醫藥大學新竹附設醫院獲贈13台高流量濕化氧氣經鼻導管系統，包含中央疫情指揮中心1台、聯華電子5台、民間集資5台、日亞光磊醫療公益基金會2台；其中，光磊基金會還另外捐贈光磊基金會200組及300萬元，希望能給第一線醫護人員更完善的保護與支持。

台灣日亞化學公司總經理也是光磊基金會董事長戴圳家表示，日亞化學深耕台灣市場38年，對台灣有濃厚的情感，總社小川會長對於台灣疫情起伏多次表達關切，並指示在疫情嚴峻時刻，更要彼此互相扶持。

因此，透過光磊基金會的安排，提供新治療設備給醫院病患使用外，也提供醫護人員保護，期盼台灣能夠儘早恢復常態，也藉此揭示台灣日本合作關係之密切，台日友情長存。

另外，貴香有限公司 、家裡蹲創意印刷股份有限公司、長健富生物科技有限公司、利洋百貨商行、宏羚股份有限公司、楊洪國際貿易有限公司、洪梵德有限公司、昇湧生物科技有限公司、幾木朵生物科技有限公司、DRC高級投資人及陳欣婷小姐等集資捐贈5台高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)及耗材一批，同心為防疫盡心力。

院長陳自諒代表受贈，也感謝中央和企業及個人的力挺，一同善盡社會責任，守護鄉親健康。

中國醫藥大學新竹附設醫院獲贈13台高流量濕化氧氣經鼻導管系統。記者陳斯穎／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院獲贈13台高流量濕化氧氣經鼻導管系統。記者陳斯穎／攝影

疫情 醫護人員

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