苗62線坍塌搶通不易 開放便道通行

苗栗縣大湖鄉通往泰安鄉苗62線2.3公里處，6月30日發生山坡土石坍塌，路面遭重達200噸巨石砸毀，搶通不易，縣府工務處表示今天先開放便道，7月7日後再視安全性恢復通行。

苗62線2.3公里邊坡處在連續幾天山區豪雨後發生大面積土石崩塌，崩塌路段長度約50公尺，造成交通中斷。苗栗縣議員黃月娥表示，苗62線是通往泰安鄉溫泉區唯一進出較為寬廣道路，也是錦水村和清安村等原住民回家的路，自從6月30日道路坍塌交通中斷，居民必須繞行大興村，不但費時道路又狹小，容易發生危險。

苗栗縣政府工務處長古明弘表示，苗62線土石坍崩地點，幾乎是從山脊線整片滑落，重達200噸的巨石，砸毀路面和自來水管線，連日來搶修由怪手機具將路面土石及邊坡上鬆動未掉落岩石大致清除完畢。

經立法委員徐志榮、泰安鄉公所、苗栗縣政府工務處與第二河川局協調後，決議從即日起至7日，上午6時至下午7時，開放苗62線下方河床便道通行，大湖警分局員警，也將派員前往協助指揮交通。

工務處指出，邊坡上仍有許多石塊，若發生地震或急降雨，仍可能隨時掉落，因此還要施作鑽掘埋設鋼軌，設置臨時攔石措施，最快要等到7日之後，才能視情況開放通行。