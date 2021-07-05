桃園70到72歲依序開打莫德納 另規劃孕婦專案

桃園市長鄭文燦今天表示，明天起將展開70到72歲長者的莫德納疫苗接種作業，一天施打一個年齡層，而在9日、13日，桃園巨蛋體育館規劃孕婦專案，將提供1600劑疫苗給準媽媽們。

鄭文燦在上午召開的新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議中表示，桃園市已在2日到4日完成73歲到78歲長者的接種作業，今天讓相關工作人員休息一天，6日、7日、8日連續3天，要進行70歲到72歲（原住民60歲到62歲）年齡層的接種作業，一天施打一個年齡層。

鄭文燦說，桃園市原先29個社區接種站將增加到31站，時間同樣是早上7時30分開始，分為4個時段進行到11時30分。這段期間，若有73歲以上還未接種的市民也可前往補接種。若疫苗足夠，疫苗接種作業會進行到65歲，接種通知單一次發放完畢，讓長者可以預先安排行程。

鄭文燦指出，為方便孕婦的接種作業，準媽媽們除了可以到桃園市設有孕婦專屬門診的18家醫院跟婦產科診所，也可以在9日、13日這2天，前往桃園巨蛋體育館參與孕婦專案接種作業，將提供1600個名額給孕婦們。