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女子爆接觸確診禮儀師未被匡列 詢問政府回應超傻眼

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市石姓市民爆料，曾接觸確診喪禮禮儀師，卻未獲公部門任何訊息或警告，採檢自主管理靠自己很傻眼。圖為採檢示意圖。記者曾增勳／攝影
桃園市石姓市民爆料，曾接觸確診喪禮禮儀師，卻未獲公部門任何訊息或警告，採檢自主管理靠自己很傻眼。圖為採檢示意圖。記者曾增勳／攝影

桃園市石姓女子今天爆料指出，她在上月26日至台北參加親戚長輩喪禮，隔天一名男殯葬禮儀師確診，她和家屬至29日接獲該禮儀師主動聯絡告知後，很是擔心，當即向1922及桃園市衛生局詢問如何防疫，對方僅告知有症狀直接就醫、無症狀居家自主健康管理，未告知有無匡列、接觸史，政府部門至今無任何回應或警告作為，讓她很傻眼。

市府衛生局表示，台北的殯葬禮儀師告知確診，有可能是快篩陽性誤為確診，也可能是北市衛生局匡列居隔、但評估無須匡列疫調，原因不明，由於北市衛生局未提供該個案及匡列範圍，除非民眾明確提供該禮儀師確診個案姓名資料，才能向北市衛生局查詢，之前很多民眾發生類似狀況，市民可自行採檢及做好自主健康管理，或告知確診個案姓名資料查詢。

家住桃園的石姓女子表示，她和親友6月26日至台北參加親戚長輩喪禮，與禮儀師在同一空間接觸，該禮儀師隔天發燒採檢確診，至29日通知她和親友，她隨即詢問1922及桃園市衛生局和告知接觸史，1922人員要她向衛生局詢問媒合採檢，衛生局人員卻告知如有症狀直接就診採檢、如無症狀則自主健康管理、也未被要求留下聯絡資料。

她向衛生局人員說明在殯儀館喪禮與該禮儀師接觸，卻至今未接到衛生等公部門是否匡列或接觸史等任何訊息或警告，連手機社交APP也顯示無接觸確診者，她疑慮說，是否她只要做好居家自主健康管理及個人防疫，就可照常工作、活動，政府部門如此防疫作為讓人不解和擔心。

衛生局 禮儀師 桃園

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