聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園中高齡再就業計畫放寬 因疫情未上工獎勵金照拿
全台邁入三級警戒已近2個月，許多產業面臨停業減班，因此桃園市政府日前修正「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，放寬申請資格、延長計畫期限，同時三級警戒期間若未上工，將不影響1萬元獎勵金領取。
桃園市就業職訓服務處今年初推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」促進中高齡勞工再就業，50歲以上退休勞工，或50歲以上但失業滿3個月者，只要經就業中心、就業服務臺推介就業滿90日，就可領1萬元就業獎勵金。
受疫情衝擊，6月28日起參加資格放寬，設籍本市年滿50歲之勞工，只要於填寫本計畫參與意願書當日前已辦理勞工保險退保者，即符合參與計畫資格，免除須失業滿3個月規定。另也延後計畫參與期限，原至7月31日，現在全年均可申請。
1萬元獎勵金部分，只要自錄取上工起算4個月內，其中3個月的平均工時有達標就可領許，但三級警戒期間停業減班情形多，造成部分工時勞工的工時減少，恐無法達成計畫規定之時數，因此三級警戒期間停工將不列入計算，可往後遞延直到復工。
就服處處長劉玉儀表示，自年初上路為止已有450位民眾透過本計畫得到工作，欲參與計畫者可向桃園就業中心、中壢就業中心及各就業服務臺提出申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言