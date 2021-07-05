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桃園中高齡再就業計畫放寬 因疫情未上工獎勵金照拿

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
三級警戒期間停業減班多，工時減少恐無法達成領取1萬元獎勵金要求之時數，若因此停工計算期間可遞延直到重新上工。圖／市府提供
三級警戒期間停業減班多，工時減少恐無法達成領取1萬元獎勵金要求之時數，若因此停工計算期間可遞延直到重新上工。圖／市府提供

全台邁入三級警戒已近2個月，許多產業面臨停業減班，因此桃園市政府日前修正「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，放寬申請資格、延長計畫期限，同時三級警戒期間若未上工，將不影響1萬元獎勵金領取。

桃園市就業職訓服務處今年初推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」促進中高齡勞工再就業，50歲以上退休勞工，或50歲以上但失業滿3個月者，只要經就業中心、就業服務臺推介就業滿90日，就可領1萬元就業獎勵金。

受疫情衝擊，6月28日起參加資格放寬，設籍本市年滿50歲之勞工，只要於填寫本計畫參與意願書當日前已辦理勞工保險退保者，即符合參與計畫資格，免除須失業滿3個月規定。另也延後計畫參與期限，原至7月31日，現在全年均可申請。

1萬元獎勵金部分，只要自錄取上工起算4個月內，其中3個月的平均工時有達標就可領許，但三級警戒期間停業減班情形多，造成部分工時勞工的工時減少，恐無法達成計畫規定之時數，因此三級警戒期間停工將不列入計算，可往後遞延直到復工。

就服處處長劉玉儀表示，自年初上路為止已有450位民眾透過本計畫得到工作，欲參與計畫者可向桃園就業中心、中壢就業中心及各就業服務臺提出申請。

桃園市政府放寬中高齡再就業計畫資格，只要年滿50歲且符合失業資格，就可申請。圖／市府提供
桃園市政府放寬中高齡再就業計畫資格，只要年滿50歲且符合失業資格，就可申請。圖／市府提供

三級警戒 桃園 工時

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