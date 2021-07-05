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竹縣社大推2梯次親子線上夏令營 即日起開始報名
受到疫情影響，學生們停課直接進入暑假，新竹縣社區大學也配合三級防疫措施暫時停課，但新竹縣政府與竹北、竹東社區大學響應「暑假不停學」，鼓勵民眾暑假期間親子一同雲端學習，特別在7月14日、19日推出兩梯次「線上夏令營」，即日起開放報名。
教育處表示，兩梯次的「線上夏令營」，由竹北社區大學開設「派對點心DIY」，課程內容包含製作果醬、千層派及煎餅；竹東社區大學的「小客人線上夏令營」，邀請客家歌手曾仲偉擔任講師，以線上親子共學的方式，由客家童謠帶出小朋友對客家文化的興趣，進而對客家不陌生、有好感。
夏令營活動即日起開放報名，名額有限，報名費為500元，派對點心DIY報名網址，電話（03）553-3094，上班時間為下午2點至晚上9點；小客人線上夏令營報名網址https://reurl.cc/qgnlyD，電話（03）596-0003，上班時間為下午2點半至晚上9點。相關活動及報名資訊皆可在竹北社區大學、竹東社區大學粉絲頁查詢。
縣府教育處長楊郡慈表示，線上視訊授課提供零距離的即時互動，讓大小朋友即使宅在家，也能和家長一起從做中學。另外，教育處也建置了遠距教學網，內有豐富的數位學習資源，歡迎多加利用。
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