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今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

桃園明起70-72歲施打莫德納 推孕婦專案、公車司機接種

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明後續70至72歲長者及孕婦、市公車司機施打疫苗日期。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦說明後續70至72歲長者及孕婦、市公車司機施打疫苗日期。圖／市政府提供

桃園市長鄭文燦今天上午表示，自7月2日至4日第二輪長者疫苗接種莫德納疫苗，完成4萬3995劑、施打率69.1%，明天至8日將展開70至72歲長者及62至60歲原住民長者施打，每天一個年齡層在全市31處接種站施打，另外市府將在本月9日、13日上下午，在巨蛋體育館提供孕婦專案接種，共1600個名額，即起開放預約，孕婦也可前往18家醫院及婦產科孕婦疫苗門診掛號接種莫德納疫苗。

鄭文燦主持桃園市政府防疫專案會議說明，他說，桃園75歲以上長者覆蓋率超過7成，接種率很高，因為疫苗覆蓋率到2成，重症、死亡會變少，希望7月底前疫苗覆蓋率可到達2成，明天至8日提供70至72歲長者接種，社區接種站增為31處接種站，每天上午自7時30分起，分4時段接種。

市府7月9日、13日上下午，在桃園巨蛋體育館站開設孕婦專案接種，由北榮桃園分院施打莫德納疫苗，每天800人、共1600人，孕婦可到孕婦疫苗接種專案網路預約平台預約，昨天565人完成預約，孕婦也可到18家醫院及婦產科孕婦疫苗門診掛號接種疫苗。

鄭文燦表示，防疫車隊之外，市區公車司機原本未安排優先施打名單，由於外送、貨車司機都納入接種名單，載客市區公車司機亦應列入接種，由交通局先造冊，如果7月15日疫苗數量仍有餘裕，市府將在15日下午安排市區公車司機接種疫苗。

莫德納疫苗 孕婦

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