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夜市微解封隔1.5公尺距離 桃園攤商：排隊名店難落實

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園中原商圈發展協會理事長張又升表示，如果之後解封，所有攤商一律提供QR code讓顧客實名制登記，並提供酒精供顧客消毒，此外所有攤位一律使用透明帆布將攤位與顧客做區隔。記者朱冠諭／攝影
桃園中原商圈發展協會理事長張又升表示，如果之後解封，所有攤商一律提供QR code讓顧客實名制登記，並提供酒精供顧客消毒，此外所有攤位一律使用透明帆布將攤位與顧客做區隔。記者朱冠諭／攝影

指揮中心指揮官陳時中今天宣布，針對各市場和夜市訂出重點管制措施，除禁止餐飲內用、試吃外，每2.25平方公尺面積僅能容納一人（人與人至少隔1.5公尺社交距離）。

桃園中原商圈發展協會理事長張又升表示，大部分管制措施應都能遵守，但每人要隔出2.25平方公尺的規定，不太清楚要如何落實，如果是親朋好友或父母帶著小孩來逛街，要強迫他們分開嗎？而且如果是排隊名店，人龍搞不好還會排到隔壁攤或馬路上。

張又升強調，夜市能不能解封，還是要看市府指示，但夜市已做好防疫準備，如果之後解封，所有攤商一律提供QR code讓顧客實名制登記，並提供酒精供顧客消毒，此外所有攤位一律使用透明帆布將攤位與顧客做區隔，市府衛生局可隨時來視察，若違反規定就開罰或該攤禁止營業。

張又升透露，市府規定夜市部分停業之後，商圈都非常遵守市府的防疫政策，但生計也陷入困境，大多數的攤商無法申請到經濟部的相關補助，現在只盼市府可以體諒攤商生計，盡量提早復業。

在中原商圈營業十多年的鍾老闆也表示，防疫期間他願意配合停業，但希望市府在停業期間能給予適當補貼，或放寬中央紓困補助條件，或由商圈統一造冊，將攤商名單送予市府審核，再轉送中央核定補助，避免有些攤商不知怎麼申請或申請不到。

夜市 社交距離 衛生局

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