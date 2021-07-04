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北榮桃分院長接種新點子 長者家屬通通不動安心打
桃園市73至74歲長者、63至64歲原住民及之前尚未接種長者，今天上午在各區接種站進行接種，台北榮總桃園分院長盧星華今天下午表示，他發現許多長者接種後移動到休息區，有時休息區長者還在休息，造成後面完成接種者沒座位可坐，他決定改良日本「宇美町式」注射法，創新設計更友善的注射法，讓長者和陪同家屬在同一座位不動，由醫護人員移動完成施打，讓長者安心接種，也提升疫苗接種效率。
北榮桃園分院受市府之託，醫護人員進駐桃園巨蛋及大有、慈文、大崗國中4個接種站，為長者、民眾評估和施打疫苗，盧星華有時參與醫療評估，發現後面完成接種的長者，移動到休息區作法不便，他創新構想提出宇美町「以疫苗施打者為中心」注射法，獲市政府同意，立即要求該分院負責的桃園巨蛋4接種站採用創新施打法服務。
盧星華表示，施打疫苗的許多長者，往往接種疫苗後要移動到休息區觀察，有時休息區長者還在休息，造成後面完成接種的長者沒座位可坐，他才決定改良日本宇美町式注射法，創新設計更友善的注射方法，讓長者和陪同家屬，從等待、醫師評估、疫苗注射到打完疫苗觀察，都坐在同一位置不動，過程中醫護人員移動完成施打，可減少長者焦慮、恐慌，並可舒適、安心接種，增加疫苗接種效率和流暢性。
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