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林智堅視訊話別酈英傑 感謝為台爭取到莫德納疫苗

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今以視訊通話感謝酈英傑為台爭取到莫德納疫苗，讓新竹市民都受惠。圖／新竹市府提供
新竹市長林智堅今以視訊通話感謝酈英傑為台爭取到莫德納疫苗，讓新竹市民都受惠。圖／新竹市府提供

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）即將離任，新竹市長林智堅今以視訊通話感謝酈英傑為台爭取到莫德納疫苗，讓新竹市民都受惠。酈英傑說「這是應該的」，指台灣是很重要合作夥伴，也與林智堅相約疫情趨緩後相聚。

林智堅與酈英傑過去互動頻繁，酈英傑曾帶團隊到竹市府交流，還到訪竹科與廠商互動；林智堅也曾到北市美國在台協會（AIT）參訪。

林智堅為即將卸任的酈英傑準備新竹特產包含水晶球、米粉沖泡包等作為紀念品，林智堅說，水晶球裡有一隻金魚，非常具有東方特色，米粉沖泡包不管何地，都可簡單品嘗新竹特產。

林智堅指出，感謝酈英傑為台爭取到莫德納疫苗，竹市今早也開打疫苗，期盼早日度過疫情，兩人可在美國或台灣再次交流。林智堅也承諾，若酈英傑訪台，他將邀請多個竹科廠商一同熱鬧。

酈英傑說，他跟台灣緣分很深，肯定會回來，也期待疫情過去重逢那天，感謝林智堅的禮物，多到不可思議，他等不及要把金魚水晶球給孫女看了。

林智堅為即將卸任的酈英傑準備新竹特產包含水晶球、米粉沖泡包等作為紀念品。圖／新竹市府提供
林智堅為即將卸任的酈英傑準備新竹特產包含水晶球、米粉沖泡包等作為紀念品。圖／新竹市府提供

林智堅 酈英傑 莫德納疫苗

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