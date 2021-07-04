苗栗縣女力亮眼 三連霸行政院性別平等處「金馨獎」

苗栗縣推動性別平等備受肯定，行政院評鑑飆出高分，今年在第二組12個縣市名列第一，蟬連3屆行政院「金馨獎」，其中性別統計圖像的「權力、決策與影響力」項目，女力表現亮眼，專家學者評審都留下深刻印象，連外縣市都慕名而來取經。

行政院性別平等處辦理直轄市及縣市政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫，辦理「金馨獎」評鑑，苗栗縣政府從第一屆到今年三連霸第二組12縣市，今年性平處副處長鄧華玉率9名專家學者實地訪評，考核總分96.54分，相較第二組平均分數80.91分，高出15.63分。

苗栗女力讓評審眼睛一亮，其中，縣府一級單位主管及所屬一級機關首長，女性占36.2%，比例全國第二，僅次於基隆市37.5%，與新北市35.7%，是全國唯三超過三分之一的縣市，此外，民選鄉鎮市長有5名女性，包括人口最多的頭份市長羅雪珠，目前36席縣議員有13席女性，其中大多數不用靠婦女保障名當選。

評審並肯定苗栗縣在消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）縮小性別統計落差的成效，指出在中央部會推動上往往難以突破，但苗栗縣府做得很好，例如財產繼承，透過柔性勸導方式，讓子女繼承的統計數據逐年拉近，殯葬從業人員過去性別比例懸殊，也有效縮小性別的落差等。

苗栗縣政府今年首推「性別友善職場-衛生棉補給讚」創新服務，在縣府3處辦公大樓服務台、18鄉鎮公所、身心障礙發展中心、新住民家庭服務中心、婦女中心等24處據點，提供臨時突發的生理狀況下，有個便利友善的管道可以獲取衛生棉，男性友人也可以代為領取，由政府單位帶頭營造性別友善職場。