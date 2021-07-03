坊間打疫苗資訊與官方相同卻被認定有誤 桃市民眾錯亂

桃園市長鄭文燦今天下午在疫情直播說明會宣布即日起至7月15日，將依年齡高低安排65歲以上長者接種疫苗，但桃園市政府官方LINE帳號也同步推播一則關於疫苗接種時間的澄清訊息，且澄清內容就是鄭文燦宣布的時間點，讓不少民眾感到錯亂；新聞處長詹賀舜表示市府是澄清近幾日坊間流傳的錯誤訊息，呼籲相關訊息以市府公告為準。

桃園正進行73歲至78歲長者接種計畫，每天2個年齡層，依序向下施打。鄭文燦今天宣布6至8日將安排70歲到72歲長者接種，10到12日安排67歲到69歲族群，14、15二天則是65歲和66歲，每個階段都是依年齡由高至低接種。

坊間近日流傳，「桃園市安排打疫通知7月6日為38年次，7月7日為39年次…..7月14日為44年次，7月15日為45年次…..沒接到通知再去衞生所預約，七月底之前都可以」；該訊息與鄭文燦公布內容相符，卻在鄭文燦宣布同一時間被市府推波是錯誤訊息，不少民眾錯亂，直說「現在是市府打臉市長嗎？」

詹賀舜指出，市府的接種計畫都是依據中央疫情指揮中心配賦的疫苗數量做規畫，繼2至4日配賦的5.88萬劑，5日會再配賦7.82萬劑，因此才有後續接種計畫，坊間流傳的版本是不明人士依市府近日接種計畫推敲估算，2者只是時間上巧合。

詹賀舜表示，坊間流傳版本已有數日，市府也有接到市民詢問電話，昨天下午4時已在桃園市政府官方臉書粉絲團「桃園事」公布錯誤訊息，今日才安排LINE推播，未來相關訊息會盡量安排在同一時間推出，避免民眾混淆。