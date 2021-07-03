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疫情趨緩 桃園竹圍漁港現人潮

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
疫情趨緩，桃園市竹圍漁港出現採買魚貨人潮。記者陳俊智／翻攝
疫情趨緩，桃園市竹圍漁港出現採買魚貨人潮。記者陳俊智／翻攝

疫情趨緩，不少民眾趁假日外出透氣。桃園市竹圍漁港今天下午出現人潮，車輛不斷湧入，大園警分局為此特別出動警力交管，也在市場門口舉牌提醒做好個人防疫措施。

竹圍漁港是桃園著名觀光漁港，以往假日總是車水馬龍，但疫情爆發、三級警戒實施之後，人潮銳減，攤商生意難做，直到最近疫情趨緩，生意才跟著回暖。桃園區漁會總幹事陳義成說，今天雖然天氣不錯，但車多人不多，大致看起來，整體人數比上周少一些。

大園警方表示，竹圍漁港在假日已湧現採買的人潮，附近路邊也開始出現違停，為避免人車聚集造成防疫破口及交通亂象，竹圍派出所特別加派警力疏導，協助業者勸導民眾採買完後儘速離開。

陳義成表示，魚市有簡訊實名制、單一動線和人流管置，最多容納250人，各項防疫政策均有落實。

疫情趨緩，桃園市竹圍漁港出現採買魚貨人潮。記者陳俊智／翻攝
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疫情 違停

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