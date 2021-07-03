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國軍桃園總醫院群聚案增1例 將討論恢復醫院量能

中央社 / 桃園3日電
國軍桃園總醫院全院病房清空，全面執行清消及清零。聯合報系記者鄭國樑／攝影
國軍桃園總醫院全院病房清空，全面執行清消及清零。聯合報系記者鄭國樑／攝影

桃園市今天新增3例本土個案，其中1例屬於國軍桃園總醫院群聚案，為匡列看護，全案累計36人確診。桃園市衛生局表示，全院昨天第5次採檢全陰性，將開始討論逐步恢復醫院量能。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增76例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，桃園市佔3例。

桃園市長鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，桃園今天新增的3例本土個案，年齡介於20多歲至50多歲之間，其中有2例（案15061、15077）是在居家隔離期間因為有症狀進行2次採檢、陽性確診。

鄭文燦表示，另外1例（案15078）屬於國軍桃園總醫院群聚案，是國軍桃園總醫院的看護，為匡列範圍之內，第一次採檢陰性，在自主健康管理期間因為有症狀、二採陽性確診。

桃園市政府衛生局長王文彥補充，昨天國軍桃園總醫院進行第5次採檢，279名員工和14名外包人員全數PCR檢測陰性，醫院可能考慮要復原，但軍醫局比較謹慎，認為時間不宜過早，下週會開始討論逐步恢復醫院量能。

國軍桃園總醫院群聚案目前累計共36人確診（含外縣市4人），為3名護理師、10名確診者家人、13名病患及10名看護，國軍桃園總醫院目前暫停門急診、住院以及新冠肺炎疫苗施打業務；桃園市累計確診案例830人，目前居家隔離人數363人。

鄭文燦也說，今天是桃園長者施打莫德納疫苗第2天，接種作業在上午11時完成，施打的是75至76歲長者（原住民65至66歲），造冊1萬8891人、施打1萬2752人，接種率67.5%。

桃園市政府表示，今天的個案足跡為6月28日到過龍潭區的承融藥局，另補充昨天的個案足跡，包括6月22日到過士校大池、6月28日到過兆豐銀行桃園國際機場分行；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

國軍 衛生局 新冠肺炎

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