苗栗3浬內禁流刺網首度實施 全國刺網實名制7月上路

為保育海洋生態及資源，今年7月起全國實施刺網漁具「實名制」，未標示將開罰3到15萬元，苗栗縣為漁業資源永續，今年也首度在6、7月實施沿岸3浬內禁用流刺網，縣內有七成多漁民都是以流刺網在近海作業，近來出海次數大減，有少部分漁民改為一支釣作業，但也有漁民抱怨休耕、停灌都有補助，為何禁漁卻沒有？

縣府農業處漁業科指出，縣府為維護苗栗沿海漁業資源永續發展，去年12月已公告從今年起，每年6、7月禁止船筏在距岸3浬（海里）內使用流刺網，另外20噸以上船筏則是全年都禁止進入3浬內作業，全國各地已有十多個縣市陸續公告限制流刺網作業，共同維護海洋資源；苗栗縣現有各式船筏700多艘，逾七成都使用流網在近海作業，但每年5月後已非魚汎期，對漁民不致造成太多影響。

漁業科指出，7月起刺網漁具全國都開始實名制，刺網除兩端浮球要有標示船碼，網具的浮子每隔50公尺也要標示，如無標示將可裁罰3至15萬元，此外為方便漁民將廢棄網具提供回收，縣府也在各港區規畫海洋廢棄物暫置區，海洋保育署屆時會媒介廠商進行網具浮球、浮子及鉛塊拆解作業，漁民繳交廢網具估計每公斤約可取得10元。

此外，為防止刺網被任意棄置覆蓋人工魚礁或破壞海底生態，中央也宣導通報制度，如網具在作業時流失應主動通報，否則被發現也將開罰，違反通報部分預計明年7月起開罰。