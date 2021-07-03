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新竹南寮漁港現採買人潮 室內管控人數門口大排長龍
疫情三級警戒延長到12日，由於近期有趨緩現象，新竹部分景點、賣場都出現人潮，南寮漁港近3周以來明顯人潮有回流，但漁產直銷中心仍採管制，室內上限280人上限，假日常見門口大排長龍景象，不過室內消費人潮流動快，排隊約10分鐘可入內。
新竹漁港直銷中心室內約70、80攤，疫情發布三級警戒以來，1樓生鮮乾貨區攤商仍勉力營業，2樓美食區因規定不得內用，攤商考量海產料理不適合外帶，也評估生意一定會下滑，已全面暫停營業，為落實防疫，直銷中心採人流管制，一律從門口進入。
「5月那陣子冷冷清清，近3周人潮才有回流」，漁會人員輪班在門口進行管制，確認消費者完成簡訊實聯制、量額溫與消毒雙手才能放行入內，室內要控制280人以下，以人工按計數器加強控管，每半小時統計一次，也明顯感覺到因疫情趨緩人潮回流。
漁會人員觀察，近期平日造訪直銷中心採買的消費者約1600到1800人次、假日可上看5到6千人次，明顯比本土疫情爆發之初來得多，尤其平日消費者反比疫情前還要多，因為大家都在家「自煮防疫」，選擇到漁港採買新鮮海產回家料理，買的速度也快。
由於直銷中心進行人流管控，接近中午開始出現排隊人潮，隊伍約長1至20公尺，從門口沿著轉角一路繞到戶外攤商區這側，不過漁會強調「有出就有進」，消費者採買離開後，就會再讓民眾進入，但也有攤商認為，排隊人龍長，有消費者看到就不排了。
洪姓攤商說，近3周以來，假日開始陸續有人潮回流，不過，跟疫情之前的假日相比，大約還是差了一半，而且也不像逛市場，可以買一周的份量，來漁港買海鮮的消費者購買份量不會太多，雖然消費人潮稀稀落落，還是得出來擺攤，「不然怎麼生活」。
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