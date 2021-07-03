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桃斥資近9千萬蓋聚落汙水系統 改善石門水庫上游水質
桃園市政府辦理石門水庫上游集水區巴陵地區水質改善工程，正進行「去氮除磷合併式進化槽」架設及民宅接管作業，由於時逢復興區水蜜桃採收季節，負責施工的水務局也允諾調整工序與工時，降低對周邊居民交通往返的影響。
巴陵地區位於桃園市復興區華陵里，屬巴陵達觀山風景特定區，部分民生污水排入道路側溝，部分則就地排放，影響環境品質及石門水庫水體，市府因此決定施作聚落式汙水處理設備，繼大溪百吉地區之後，復興巴陵地區也在興設。
水務局指出，巴陵地區水質改善工程總經費近9千萬，目前已完成污水淨化設施及部分用戶接管，一天約處理50噸污水，明年9月全部完工後，一天約能處理135噸屋嘴。經過處理的污水能抑制藻類生長，提升石門水庫水質減輕優氧化問題。
水務局也說，考量北橫台7線沿線及巴陵地區有許多觀光景點，污水下水道施工時難免影響交通，施工團隊需依核定計畫施作外，也與當地居民商家協調，將配合水蜜桃採收季節做調整，減少工程對當地產業的影響。
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