尖石水蜜桃網路熱銷上千盒 鄉長駁斥滯銷餵雞傳聞

尖石鄉長曾國大駁斥尖石水蜜桃賣不出去淪餵雞，並表示，尖石水蜜桃今年已透過線上平台熱銷超過2800盒，接單量已達首波早桃產能上限。為了維持良好顧客服務及果物品質，5日才會開放第2波預購活動，有信心尖石水蜜桃的品質絕對不輸拉拉山水蜜桃。

曾國大表示，今年受到疫情影響，嚴重影響國內的農產品市場銷售及民眾消費型態，尤其對於他們偏遠地區的原住民所栽種的水蜜桃產業影響更嚴重，因為少了實體通路及遊客購買，讓許多果農憂心水蜜桃賣不出去。

不過今年尖石鄉水蜜桃改採線上平台銷售，超乎預期熱銷，曾國大表示，線上銷售平台單日訂購量就已超過2800盒，銷售額更近200萬元，打破了過往農產都是透過鄉公所舉辦的產銷活動、盤商收購或沿路自售的販賣方式，創下新的佳績。

不過有媒體報導尖石水蜜桃滯銷，導致爛果只能全部餵雞的訊息，曾國大表示，這並非事實，因為水蜜桃嬌嫩又容易受傷、不耐久藏，在採收過程自然也會有瑕疵品與破損品產生，在地的原住民果農才會將少量淘汰果品，餵給山中自養的土雞食用，絕不是如網傳沒人買、淪為全部餵雞的窘境。

有在地的水蜜桃果農表示，今年採用線上平台銷售，讓更多外地民眾認識到了尖石水蜜桃，以往他們這些果農為了好銷售，只能默默將尖石鄉出產的水蜜桃運往隔壁桃園拉拉山賣，尖石水蜜桃明明品質不輸人，卻因為沒有知名度，只能靠著拉拉山水蜜桃的招牌吸引客人，現在在地果農也希望能開創尖石水蜜桃的口碑。

尖石鄉公所表示，公所在財源不足、有限人力的情況下，也希望透過網路行銷替果農投入陌生的產銷營運，希望農民一整年的辛勞都能轉化為金錢的收入，改善家庭經濟。