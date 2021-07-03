尖石水蜜桃網路熱銷上千盒 鄉長駁斥滯銷餵雞傳聞
尖石鄉長曾國大駁斥尖石水蜜桃賣不出去淪餵雞，並表示，尖石水蜜桃今年已透過線上平台熱銷超過2800盒，接單量已達首波早桃產能上限。為了維持良好顧客服務及果物品質，5日才會開放第2波預購活動，有信心尖石水蜜桃的品質絕對不輸拉拉山水蜜桃。
曾國大表示，今年受到疫情影響，嚴重影響國內的農產品市場銷售及民眾消費型態，尤其對於他們偏遠地區的原住民所栽種的水蜜桃產業影響更嚴重，因為少了實體通路及遊客購買，讓許多果農憂心水蜜桃賣不出去。
不過今年尖石鄉水蜜桃改採線上平台銷售，超乎預期熱銷，曾國大表示，線上銷售平台單日訂購量就已超過2800盒，銷售額更近200萬元，打破了過往農產都是透過鄉公所舉辦的產銷活動、盤商收購或沿路自售的販賣方式，創下新的佳績。
不過有媒體報導尖石水蜜桃滯銷，導致爛果只能全部餵雞的訊息，曾國大表示，這並非事實，因為水蜜桃嬌嫩又容易受傷、不耐久藏，在採收過程自然也會有瑕疵品與破損品產生，在地的原住民果農才會將少量淘汰果品，餵給山中自養的土雞食用，絕不是如網傳沒人買、淪為全部餵雞的窘境。
有在地的水蜜桃果農表示，今年採用線上平台銷售，讓更多外地民眾認識到了尖石水蜜桃，以往他們這些果農為了好銷售，只能默默將尖石鄉出產的水蜜桃運往隔壁桃園拉拉山賣，尖石水蜜桃明明品質不輸人，卻因為沒有知名度，只能靠著拉拉山水蜜桃的招牌吸引客人，現在在地果農也希望能開創尖石水蜜桃的口碑。
尖石鄉公所表示，公所在財源不足、有限人力的情況下，也希望透過網路行銷替果農投入陌生的產銷營運，希望農民一整年的辛勞都能轉化為金錢的收入，改善家庭經濟。
尖石鄉已有近半數水蜜桃農戶主動加入公所建置的網路銷售平台合作，而7月中旬將迎來水蜜桃最盛產期，也預計第2波開賣將在5日開始，並從12日陸續出貨，而原先第1波開賣的訂單也都開始出貨，鄉公所稱絕對是產地直銷，也會採低溫宅配送到民眾手中。
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