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新竹縣推出線上說故事影音書 陪家中孩子居家過暑假

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣公共圖書館說故事服務是許多小朋友暑假期間的期待，但今年因疫情將改為線上收看。圖／縣府提供
新竹縣公共圖書館說故事服務是許多小朋友暑假期間的期待，但今年因疫情將改為線上收看。圖／縣府提供

因應暑假已到，新竹縣公共圖書館說故事服務不間斷，但防疫期間實體活動仍暫停中，文化局因此首推線上說故事影音書，每周一中午12點準時播出，每周更新，讓孩子在家也可以觀賞熱門兒童故事、暢遊繪本樂園。

文化局長李安妤表示，目前仍因疫情維持三級警戒，各文化館所處於閉館狀態，原本規畫於縣內公共圖書館，每個周末都會有實體說故事活動，也因應疫情暫停中，但因為有許多愛聽故事大小朋友期待，加上因疫情也提前步入暑假，考量閱讀學習不因防疫間斷，才特別推出線上說故事影音書。

5日將線上首播第1集故事，是由文化局出版、作家麗安所著的「吧哩國奇遇記」，由故事媽媽生動地帶領小朋友，跟著故事書中的小女孩編織奇幻的夢境之旅，柿子化身為熱氣球、筍姑蟲變成小精靈，還有滿滿的粄條池，好吃又好玩，體驗故事背景的新竹縣新埔鎮在地家鄉風味。

文化局指出，新竹縣公共圖書館致力於推動全齡閱讀服務，防疫期間鼓勵民眾多加利用電子資源，圖書館提供包含台灣雲端書庫@新竹縣、Hyread網路書店等多個電子書平台，上萬本線上精選電子書免費看，更歡迎家長陪著孩子上網收看故事媽媽系列說故事影音書「新竹縣Wonderland小耳朵故事島」。

新竹 圖書館 文化局

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