竹市採購500件冷卻背心 替防疫、消防人員舒適降溫

日頭赤焰焰，防疫人員及消防員常得頂著高溫，穿著全套隔離衣的防護裝備，新竹市政府今天指出，已經緊急採購500多件冷卻背心、超過8千個冷卻罐（包）供應3個社區篩檢站、9處疫苗施打站防疫人員及消防局外勤大隊、分隊使用，幫防疫人員降溫。

市長林智堅說，消防員、社區篩檢站的工作人員，疫苗施打站的醫護人員執行勤務時，都須穿配N95口罩、防護衣、隔離衣、手套、鞋套、面罩等，常常剛著完裝就已經流汗，值勤完更是汗流夾背，因此決定添購冷卻背心。

冷卻背心設計輕便，方便穿脫，前面可放置2個冷卻罐、背面可放置3個冷卻罐，總重量不超過2公斤，保冷效果約可維持1至2小時，藉此降低體溫，保持涼意。

消防局長李世恭說，防疫視同作戰，為了保護消防員出勤不受到病毒感染，今年也投入超過255萬元的經費添購消防局所需各種防疫物資，包含 N95口罩、防護衣、隔離衣、手套、鞋套、面罩等全套裝備，並安排第一線執勤消防員完成全面接種疫苗。

第一線執勤的消防局光復分隊隊員李思賢、劉彥宏表示，出勤時間一趟約1到2小時，冷卻罐的效果還能保持涼感，且背心也不重，穿起來很方便，冷卻罐數量也很充裕，可以隨時補充，對酷夏來說是即時救援。

在內湖疫苗施打站的護理師陳珮妮說，近日天氣很炎熱，套上隔離衣及護目鏡等防護裝備後即非常悶熱又不通風，在戶外穿一整個下午執勤是個很大挑戰，幸好現場備有冷卻背心，穿上後降溫有感，不冷時還隨時可以替換冷卻罐，長時間執勤舒適許多。