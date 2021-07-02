莫德納疫苗夯 竹市今有1149人回流補打

新竹市政府最新獲配1.4萬莫德納疫苗，今天啟用9座疫苗施打站開打，明顯出現施打人潮，市府傍晚統計，今天累計2556人接種，其中1149人為回流補打者，占今日施打者近45%，明天將開放竹科、東區、北區、樹林頭、香山區等5座疫苗施打站接種。

市長林智堅今天下午再到施打站了解接種情形，他說，今天除了通知74歲長輩、孕婦施打，也開放曾獲通知的75歲以上長輩、第一至六類民眾，到任一站所報到施打，他實地觀察，雖然接種站人潮有明顯增加，各處站所仍維持舒適、不用排隊環境。

林智堅說，從施打資料來看，年齡越往下開放，施打意願越高，且過去沒有打的長輩，回流施打率也有提升，他也重申，只要曾經收到通知的民眾，都可帶著身分證、健保卡至疫苗施打站，「疫苗來了就打，提高覆蓋率，早日達到群體免疫」。