中壢指標個案疫調難查　桃市衛生局公布姓氏

桃園今天新增3例確診個案，其中2例與中壢指標個案13091有關，1例感染原因待查；桃園市衛生局今天也公布案13091及衍伸相關個案姓氏，呼籲其朋友圈主動與衛生局聯繫，確保自身健康安全。

衛生局長王文彥表示，案15012、15013是一對離婚夫妻，但離婚後仍然同住，2人是昨天出現症狀確診，根據疫調2人是指標個案13091和延伸個案13096的友人，感染源應該就在這裡。

該事件累計已確診達24人，王文彥今也公布案13091是一名郭姓男子、案14096是一名張姓男子、案14590是一名李姓男子，呼籲與3人有接觸而未被衛生局通知者主動聯繫。

今日新增個案還有一例，案15011是昨天在新北市輔仁大學附設醫院採檢確診，由於該個案一直是居家辦公，初步匡列4名家人，其他部分還在追溯。

有媒體詢問鄭文燦會否因為環南市場事件加強桃園蔬果批發市場篩檢防疫政策。鄭文燦表示，桃園有一例個案與環南市場有關，但該個案工作地點在環南市場，不在桃園，但桃園也很重視環南市場的PCR檢測結果，如果有任何與桃園有關，都會立刻追蹤，但目前沒有。

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