桃園長者施打莫德納疫苗首日 接種率達6成5

桃園市長鄭文燦今天指出，桃園執行莫德納疫苗高齡接種首日狀況順利，接種率約65.8%；下一輪將在6日、7日施打72歲及71歲長者，8日、9日進行孕婦及照服員等專案接種。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗擴大施打，桃園市今天起針對造冊的78歲至73歲（原住民族68歲至63歲）長者分3天施打莫德納（Moderna）疫苗。

鄭文燦下午直播說明疫情時表示，今天是桃園執行莫德納疫苗高齡接種第1天，施打的是77至78歲長者，今天的接種作業在上午11時完成，造冊施打的部分有1萬8372人，包含不在籍680人、上一批補接種的部分643人，共接種1萬2097人，接種率約65.8%。

鄭文燦指出，今天起至7月4日是針對78歲至73歲的長者，每天打2個年齡層：由於接下來每個年齡層施打人數會超過1萬人，會以1天1個年齡層施打，休息1天後，7月6日、7日開始施打72歲、71歲長者；然後休息2天等疫苗到位，在這2天則進行孕婦、照服員等專案接種，規劃會在桃園巨蛋進行。