桃園議員愛心送餐挺醫護 議長、立委與6議員響應

「還好有您的守護，讓我們安心又健康」，桃園市議員梁為超有感於在疫情爆發之際，第一線醫護人員不眠不休抗疫作戰，忙到無法好好用餐休息，發起「愛心送餐挺醫護」活動，讓辛苦醫護享用新鮮、營養的熱騰騰便當。

「疫情這麼嚴峻，我們能為第一線辛苦的醫護人員做點什麼?」，看到很多社團、公益團體，甚至藝人們，紛紛以各種方式慷慨解囊，捐贈各類醫療等防疫物質，梁為超從新聞報導看見醫護人員為了防疫，忙到沒辦法好好吃飯休息，發想「不如就送熱呼呼的餐點給第一線醫護人員享用」。

梁為超提出構想，服務處團隊也很快速規畫「愛心送餐 挺醫護」，買了新鮮、健康、美味的精緻便當，按照時程，送到各大醫院，希望第一線醫護能感受到社會各界給他們的溫暖。

6月17日起，梁為超和團隊分別到中壢區新國民、天晟醫院、平鎮區聯新國際、新陽明醫院，和楊梅區天成、龍潭區國軍桃園總醫院、桃園區衛福部桃園醫院、天主教聖保祿醫院，愛心送餐挺醫護預訂7月5日中午送完中壢區衛生所後，暫告一段落。

梁為超認為，雖然送便當在防疫作為上可能微不足道，但讓在前線的醫護人員飽餐一頓，有精神抗疫作戰，一切就值得了。