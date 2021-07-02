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克服艱困水情 桃竹1期稻作7月中可以收成

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
一期稻作目前進入抽穗、結穗期，情況良好。圖／桃園市政府新聞處提供
一期稻作目前進入抽穗、結穗期，情況良好。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦昨天前往新屋區，訪視農水署桃園管理處第3灌區一期稻作收成狀況，並表示，今年逢百年大旱是很大的挑戰，由於去年整年沒有颱風，石門水庫蓄水量最低降至7%，市府以「調度、備援、節水」3大政策抗旱，除了自翡翠水庫調度水源至板新水廠，也降低石門水庫出水量，並逐漸提高民生及工業節水率才能成功抗旱。

第3灌區涵蓋桃園市楊梅、新屋和新竹縣湖口、新豐。 鄭文燦說，今年桃三灌區第一期稻作採節水供灌，農水署桃園管理處在新街溪、老街溪抽水，提供桃三灌區應急取用，加上分區配合供水等措施，讓桃三灌區從耕田、抽穗，到目前接近收成，而且產量沒受到影響。

鄭文燦指出，桃三灌區合計7700多公頃農地，新屋區農地去年因缺水已休耕、停灌各1次。今年農田水利署克服諸多困難與挑戰，透過錯開整田期、分區輪灌、間歇灌溉、精準灌溉、夜間調水、回歸水再利用及井抽水等抗旱措施，辦理一期稻作供灌，預計7月中旬開始收割。

市府也將與農田水利署合作，辦理埤塘浚深、清汙、整理堤岸等措施，讓埤塘能夠發揮更大的功能，鄭文燦感謝農水署及桃管處協調節水調度，盼後續順利完成稻穀收成及公糧收購工作，讓桃三灌區成為其他縣市的參考典範。

農水署桃園、新竹第三灌區涵蓋2區、2鄉，稻作面積超過7000公頃，圖為新屋區的稻田。圖／桃園市政府新聞處提供
農水署桃園、新竹第三灌區涵蓋2區、2鄉，稻作面積超過7000公頃，圖為新屋區的稻田。圖／桃園市政府新聞處提供
農民耕向鄭文燦市長說明一期稻艱辛的耕作過程。圖／桃園市政府新聞處提供
農民耕向鄭文燦市長說明一期稻艱辛的耕作過程。圖／桃園市政府新聞處提供

石門水庫 鄭文燦 抗旱

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