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苗栗9議員批衛生局防疫失能應撤換主管 縣長婉拒

中央社 / 苗栗縣2日電

苗栗縣議會民進黨、時代力量等9名議員今天批評苗栗縣衛生局防疫失能，並羅列衛生局長張蕊仙6大失職理由，要求撤換。苗栗縣長徐耀昌說，陣前換將不是好事，會要求檢討。

苗栗縣議會第19屆第5次定期會原訂5月20日召開，但因國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻2度延後，直到今天開議。

民進黨縣議員陳光軒、羅貴星、劉順松、鄭宗國、徐筱菁及時代力量宋國鼎，無黨籍黎煥強、曾玟學、陳品安等9名議員聯合聲明，要求即刻撤換張蕊仙，為近期各項防疫失能表現負起政治責任。

聲明指出，京元電群聚感染事件爆發後，衛生局一度束手無策，需由中央流行疫情指揮中心進駐協助控制疫情，苗栗防疫工作從號稱防疫資優生，一度成為確診數全國第3高。

聲明表示，苗栗縣衛生局的再三失能，讓民眾及所有配合防疫單位無所適從，徒增大眾無謂恐慌與對政府的不信任感，身為防疫主管單位的張蕊仙責無旁貸。

陳光軒等議員並羅列防疫期間6大缺失，包括做事找不到人，推卸責任一流；疫苗施打率全國敬陪末座，施打政策朝令夕改；疫調工作不精確，足跡公布標準不一致；匡列作業東漏西漏，隔離標準亂糟糟；事前無準備，疫情爆發只能臨時抱佛腳；疫苗接種資格審核鬆散，助長特權。

陳光軒等議員認為，張蕊仙嚴重失職，已無法勝任衛政首長。

陳光軒說，張蕊仙缺乏公衛專業、毫無擔當，許多亂象是民眾自救或民代反映，衛生局才急就章，每個環節都可能造成防疫破口，基層都砲轟將帥無能累死三軍，也無怪乎京元電疫情爆發後只能仰賴中央協助控制疫情。

對此，徐耀昌表示，防疫涉及多方面專業及配合，很多事難以面面俱到，他代表縣府及衛生局向所有議員表達抱歉。

徐耀昌指出，陣前換將絕不是件好事，他也覺得指控內容有所偏頗，但會要求張蕊仙及相關同仁好好自我檢討，在相關業務上緊發條，不要讓民眾感覺防疫有缺口。

張蕊仙則回應表示，現在已不便多說什麼，只要問心無愧、認真做事，如果外界覺得有不周全、不夠好的地方，願意持續滾動檢討改進。

衛生局 疫情 苗栗縣

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