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桃園疫苗接種 鄭文燦：下一輪盼打到65歲　

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）盼桃園下一波接種計畫能順利打到65歲以上長者。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦（左）盼桃園下一波接種計畫能順利打到65歲以上長者。圖／桃園市政府提供

桃園開放65歲以上長者及孕婦線上預約、73歲以上長者憑通知單接種疫苗，雙軌制計畫首日，各接種站秩序大致良好，殘劑也以中央規定施打類別優先，多用工作人員身上；桃園市長鄭文燦今前往接種站視察，除感謝醫護團隊付出，也肯定施打作業為長者們的友善改變。

桃園此次接種計畫為期3天，除安排73歲到78歲長者、63歲至64歲原住民長者依年齡高低向下接種疫苗，也開放65歲以上長者及孕婦到衛生局或合約院所接種；線上預約系統昨天上午10時開放12區衛生所接種名額，不到一小時就被登記一空。

榮總桃園分院改良日本「宇美町式」注射法，將接種站分為4個空間，讓長者不用移動，從等待、注射到觀察都做在同一個位置，由醫護人員逐一為長者接種，不但避免長者行動不方便的情況，也讓休息等候情況能夠統一，不至於混亂。

有接種站工作人員表示，今天接種秩序比想像中的順利，上午開始施打時，接種站外只有60名長者等待，唯一的狀況是通知單沒有寫是何種疫苗，部分長者不清楚是打莫德納或AZ疫苗，但聽到是莫德納後都安心接種。

鄭文燦指出，待這一波接種計畫結束，接下來會安排65歲至72歲長者接種依序向下，有關疫苗配賦不足情形，市府會積極向中央反映，希望能順利一路打到65歲。

桃園開放65歲以上長者及孕婦線上預約、73歲以上長者憑通知單接種疫苗，雙軌制計畫首日，各接種站秩序大致良好，殘劑也以中央規定施打類別優先，多用工作人員身上。圖／桃園市政府提供
桃園開放65歲以上長者及孕婦線上預約、73歲以上長者憑通知單接種疫苗，雙軌制計畫首日，各接種站秩序大致良好，殘劑也以中央規定施打類別優先，多用工作人員身上。圖／桃園市政府提供
桃園開放65歲以上長者及孕婦線上預約、73歲以上長者憑通知單接種疫苗，雙軌制計畫首日，各接種站秩序大致良好，殘劑也以中央規定施打類別優先，多用工作人員身上。圖／桃園市政府提供
桃園開放65歲以上長者及孕婦線上預約、73歲以上長者憑通知單接種疫苗，雙軌制計畫首日，各接種站秩序大致良好，殘劑也以中央規定施打類別優先，多用工作人員身上。圖／桃園市政府提供

AZ疫苗 衛生所 孕婦

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